Ballando con le Stelle, concorrente rivela il suo disturbo: drammatica confessione

Drammatica confessione di una delle concorrenti di Ballando con le Stelle. Il racconto toccante fa commuovere il pubblico a casa.

Tra le grandi protagoniste di questa edizione di Ballando con le Stelle c’è senza ombra di dubbio Bianca Gascoigne. La figlia dell’ex calciatore della Lazio, infatti, ha mostrato un lato inedito della sua vita privata. Nel corso del dance show si è mostrata sempre solare e vivace eppure tutti i giorni deve avere a che fare con un disturbo che la tormenta. Infatti la figlia di Paul Gascoigne ha rivelato di soffrire di disformismo corporeo.

Infatti Bianca ha confessato nel corso della trasmissione di Milly Carlucci: “È un disturbo che non mi fa vedere il mio fisico come lo vedono gli altri. Io vedo una versione di me stessa più grassa. Vorrei una bacchetta magica per non sentimi in questo modo“. Andiamo quindi a vedere le parole della Gascoigne nel corso della trasmissione di Rai 1.

Ballando con le Stelle, Bianca Gascoigne confessa: “Soffro di disformismo corporeo”

Bianca Gascoigne ha quindi rivelato di soffrire di disformismo corporeo. Infatti la patologia consiste nel non accettare il proprio fisico. Quindi la concorrente ha scarsa autostima, vedendosi brutta e inadeguata. Il sintomo principale del disturbo quindi porta l’eccessiva preoccupazione per alcuni difetti fisici minimi o totalmente assenti. Queste preoccupazioni si concentrano soprattutto su pelle, sui capelli e sul naso.

Inoltre la concorrente avrebbe questa sua eccessiva preoccupazione sulle sue gambe, che al contrario di quello che lei pensa sono apparse sempre toniche e perfette. Anche Milly Carlucci ha chiesto a Bianca di non preoccuparsi, definendola “bellissima”. Inoltre anche la criminologa Roberta Bruzzone questa confessione può essere d’aiuto per tante donne. Infine anche il giornalista Alberto Matano si è complimentata con la concorrente per il suo impegno nel riportare questa patologia.