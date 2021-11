Durante la puntata di Amici, due professori si sono resi protagonisti della puntata: dopo aver ballato insieme ed aver dimostrato di essere affiatati, si sono scagliati l’uno contro l’altra, dando vita ad un brutto litigio.

Durante l’ultima puntata di Amici, i due protagonisti sono stati due professori, che prima hanno ballato insieme e poi hanno acceso lo studio con il loro litigio. Tutto sembrerebbe essere nato dall’esibizione di latin show che vedeva coinvolta Carola, presa di mira più volte dall’insegnante di danza classica a causa della sua corporatura.

Prima dell’esibizione, Raimondo Todaro ha invitato Alessandra Celentano a ballare insieme. Dopo un iniziale rifiuto, la professoressa avrebbe accettato. I due sono anche sembrati molto affiatati: Rudy Zerbi non si è infatti fatto sfuggire l’occasione per fare alcune battute maliziose sui due.

Amici 21: i motivi del litigio Todaro-Celentano

Subito dopo l’esibizione di Carola, però, Alessandra Celentano è stata molto dura con lei, come al solito. In sua difesa, però è accorso Raimondo Todaro, facendo così scoppiare il litigio fra i due professori di Amici. Secondo la Celentano, Carola non avrebbe ballato latin show, ma avrebbe semplicemente scaricato dei pacchi.

Todaro ha dissentito completamente da quanto le stava dicendo la collega, concludendo che in questo caso il suo giudizio era disonesto. Quest’ultima parola alla Celentano non è andata proprio giù: lei non accetta di essere definita disonesta. Todaro, però, non ha modificato la sua posizione, spiegando di aver parlato in quanto professionista della danza.