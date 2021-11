WhatsApp, come localizzare un contatto senza chiedere la condivisione della posizione

Spunta su WhatsApp come localizzare un contatto senza che questo ci invii la posizione. Andiamo quindi a vedere come utilizzare questo trucco.

Una delle funzionalità più apprezzate su WhatsApp è la condivisione della posizione, che permette di raggiungere i nostri amici e parenti in un pochissimo tempo. Inoltre localizzare un contatto sull’applicazione è molto semplice anche se quest ultimo non ci invia la sua posizione. Questo trucco può essere applicato solamente se si utilizza un computer Windows.

Infatti per scoprire la posizione del nostro contatto bisognerà seguire i seguenti passaggi:

Dobbiamo assicurarci che la persona con cui stiamo parlando utilizzi frequentemente WhatsApp Web ;

; Poi bisogna aprire il motore di ricerca (Chrome, Firefox, ecc.) chiudendo tutte le schede ad eccezione di quella dell’app di messaggistica;

(Chrome, Firefox, ecc.) chiudendo tutte le schede ad eccezione di quella dell’app di messaggistica; Successivamente bisognerà premere la combinazione di tasti Control+Alt+Canc e clicca su “ Gestione attività ” e successivasmente il tasto Windows+”R” ;

e clicca su “ ” e successivasmente il tasto ; Arrivati qui si aprirà la finestra ‘Esegui’, dove bisognerà scrivere ‘ cmd ‘ e premere il tasto Invio;

‘ e premere il tasto Invio; Infine per scoprire la posizione del nostro contatto bisognerà scrivere “netstat -an” e premere invio.

Seguendo queste indicazioni quindi si riuscirà a scoprire l’indirizzo IP della persona con la quale stiamo parlando. Inoltre bisognerà andare su un sito in grado di localizzare l’IP e riusciremo ad ottenere la posizione approssimativa della persona con cui stiamo parlando.

WhatsApp, per i messaggi vocali: cosa cambia con la nuova funzione

Un nuovo strumento in arrivo su WhatsApp ci libera da tutti i messaggi vocali che riceviamo. Infatti spesso ci capita di non poter ascoltare un audio inviato da un amico o un familiare, così il colosso della messaggistica istantanea sta cercando di aiutare tutti gli utenti. Gli sviluppatori stanno lavorando ad uno strumento che permette di trascrivere i messaggi vocali ricevuti.

Questa novità, inoltre, dovrebbe essere introdotta prima per tutti i device iOS, come rivelato dal sito specializzato WABetaInfo. Intanto dal team di sviluppatori spuntano importanti novità sull’ottimizzazione della funzione. Infatti scorrendo la timeline del messaggio vocale verrà evidenziata la frase pronunciata in quello specifico momento, con relativo minutaggio indicato di fianco. Questi messaggi potranno anche essere inoltrati e sono protetti dalla sicura crittografia end-to-end.