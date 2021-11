Wanda Nara in crisi, spunta una telefonata drammatica: “Ha iniziato lui”. la telenovela si arricchisce di nuovi particolari piccanti

Manca solo il capitolo finale per chiudere in modo definitivo la telenovela recitata da Wanda Nara, Mauro Icardi e dai loro comprimari, come Eugenia Suarez. E succederà presto, quando la moglie del campione argentino finalmente concederà la sua prima intervista ufficiale sulla vicenda.

Intanto però ogni giorno che passa si arricchisce di nuovi particolari che danno un senso nuovo a quello che già sappiamo. In effetti il matrimonio ha rischiato di saltare e in effetti la presenza Eugenia ‘China’ Suarez, modella e attrice argentina, non è stata solo formale. Ma c’è di più perché ora spunta un faccia a faccia tre le due donne, ache se soltanto virtuale e al telefono.

Tutto era cominciato con una mail anonima che informava Wanda degli incontri tra il marito e la presunta amante. Lei si è procurata il numero e l’ha chiamata. Il contenuto della telefonata è stato svelato dalla giornalista Paula Varela durante un programma argentino ‘Intrusos’.

Wanda Nara in crisi, spunta una telefonata drammatica: la rivale si è difesa così

Nella telefonata, la Suarez ha ammesso di aver incontrato Icardi, ma ha messo le mani avanti: “Stai calma, non siamo arrivati a consumare perché Mauro non poteva”. Colpa solo della febbre che gli aveva consigliato di non avere contatti fisici, anche se la passione poteva essere travolgente.

Ma c’è di peggio, perché Eugenia, perso per perso, ha attaccato: “In realtà quello che ha iniziato tutto è stato tuo marito. Tu mi hai tirato addosso di tutto, maquello che ha cominciato è stato tuo marito. Mi ha detto che vi stavate separando, che eri molto cattiva, quindi chiedi spiegazioni anche a lui”.