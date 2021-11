Verissimo, pesante confessione di Tommaso Zorzi su Francesco Oppini

Tommaso Zorzi si è concesso per un’intervista a cuore aperto, in cui ha parlato anche del suo rapporto con Francesco Oppini, facendo delle dichiarazioni molto forti. Ecco le sue parole.

Nella puntata del 13 novembre di Verissimo, Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani hanno concesso la loro prima intervista di coppia. Hanno ripercorso i loro primi momenti insieme, che sono legati proprio alla trasmissione condotta da Silvia Toffanin. Dopo la fine di Amici 20 e del GF Vip 5, entrambi furono ospiti della trasmissione ad una settimana di distanza.

Fu lì che Zorzi commentò sui social che avrebbe preferito partecipare alla puntatata in cui c’era Stanzani. I due si sono incontrati poco dopo e non si sono più lasciati. Sul finire dell’intervista, però, Silvia Toffanin ha chiesto all’ex GF Vip 5 di fare chiarezza sul suo rapporto con Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti.

Verissimo, in che rapporti stanno Zorzi e Oppini?

Tommaso Zorzi è stato molto schietto con Silvia Toffanin: fra lui e Francesco Oppini non c’è più alcuna relazione da quest’estate. Sembrerebbe che tutto sia nato da un vecchio video, in cui Francesco sembrava scherzare sul tema dell’omosessualità. A questo si sarebbero aggiunte altre incomprensioni che avrebbero fatto traboccare il vaso.

Zorzi, però, non ha completamente chiuso alla frequentazione con Oppini. Al contrario, ha rivelato di aver incontrato Alba Parietti in albergo a Roma nel mese di settembre, e di averci parlato a lungo. L’affetto per Francesco è rimasto, nonostante tutto. Zorzi sembrerebbe pronto a prendere il telefono e fare una telefonata riappacificatrice.

Ecco uno dei momenti più belli del GF Vip 5 fra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi: