A molti non è passato inosservato il comportamento di un cavaliere del Trono Over all’interno del programma Uomini e Donne: Gemma Galgani starebbe organizzando un nuovo complotto ai danni di Isabella Ricci?

La rivalità fra Gemma Galgani ed Isabella Ricci non sembra scemare. Piuttosto, la dama torinese sembrerebbe cercare addirittura degli alleati per far fuori da Uomini e Donne in maniera definitiva l’acerrima nemica. A peggiorare la situazione, ci sarebbe anche il probabile interessamento di Giorgio Manetti per Isabella.

LEGGI ANCHE >>> Uomini e Donne, l’annuncio di Sossio e Ursula spiazza tutti: inaspettato

NON PERDERTI >>> Uomini e Donne, Tina Cipollari infuriata: “Tutto spudoratamente falso”

Ci potrebbe essere stata una prima alleanza con Biagio Di Maro. Lui avrebbe sostenuto di aver avuto un rapporto molto più fisico di quanto Isabella vorrebbe far credere. Inoltre, lui ha rinfacciato ad Isabella la sua presunta falsità. Il tutto è stato etichettato da Tina Cipollari come un complotto architettato in combutta con Gemma.

Uomini e Donne, il complotto di Gemma con Armando

Dopo il presunto complotto con Biagio, Gemma potrebbe aver pensato di provarci di nuovo? Agli spettatori di Uomini e Donne non è passato inosservato il comportamento che sta avendo nelle ultime puntate Armando Incarnato. In modo piuttosto inspiegabile, sembrerebbe improvvisamente cercare l’occasione per attaccare Isabella.

LEGGI ANCHE >>> Uomini e Donne, Gemma attacca duramente Isabella: “Mossa da stratega!”

Ogni parola della Ricci viene decontestualizzata ed analizzata, così come ogni suo gesto. È nato un polverone per delle presunte sponsorizzazioni, oltre al modo in cui Isabella utilizzerebbe i suoi canali social. A puntare il dito su quello che sembrerebbe essere un nuovo complotto ai danni della dama romana, ancora una volta, è Tina Cipollari.

Ecco un breve video che mostra la rivalità fra Gemma ed Isabella:

View this post on Instagram A post shared by Uomini e Donne (@uominiedonne)

In questo video, invece, si vede uno dei tanti scontri fra Armando Incarnato ed Isabella Ricci: