Sanremo 2022, annuncio ufficiale: Amadeus fa impazzire di gioia gli italiani. Inizia a prendere corpo la nuova edizione del Festival

Inizia a prender corpo la prossima edizione del Festival di Sanremo. La rassegna canora più importante d’Italia vedrà quest’anno il via il prossimo 1 febbraio. Finalmente (speriamo) dopo le difficoltà legate alla pandemia nello scorso anno, si tornerà ad avere il pubblico assiepato sulle poltrone del Teatro Ariston. Un aspetto davvero importante per cantanti e pubblico a casa, rimasto un po’ scosso da quanto avvenuto nel 2021 (il primo nella storia senza presenze in sala). Amadeus è stato confermato per il terzo anno consecutivo come direttore artistico e sta già preparando la sua squadra per il 2022. Al suo fianco non potrà ovviamente mancare Fiorello, confermatissimo dopo il successo delle due edizioni precedenti. Ma prima di arrivare a febbraio ci sono altre tappe di avvicinamento piuttosto importanti che tutti gli appassionati di Sanremo conoscono alla perfezione. Bisognerà infatti definire quelli che saranno i concorrenti della sezione Giovani a poter partecipare poi tra i Big nella 5 giorni più importante dell’anno.

Sanremo 2022, annuncio ufficiale: c’è la data della finale Giovani

In tal senso è arrivata la comunicazione ufficiale sulla serata finale di Sanremo Giovani che si terrà mercoledì 15 dicembre in diretta su Rai Uno dal Teatro del Casinò municipale del centro ligure. Dopo aver iniziato gli ascolti dei 46 brani in competizione, i cinque cavalieri della Commissione artistica del Festival di Sanremo 2022 esprimeranno il loro verdetto alla fine di questo mese. Saranno 8 i cantanti ammessi alla finale, assieme ai quattro di Area Sanremo, da cui verranno decretati il 15 dicembre i due artisti per l’edizione di febbraio.

La stessa serata sarà piuttosto importante visto che Amadeus comunicherà ufficialmente il cast dei Big che prenderanno parte alle cinque serate della 72° edizione del Festival della canzona italiana. Gli artisti in competizione saranno in totale 24 e saranno tutti presenti in sede al Casinò di Sanremo la sera del 15 dicembre. Non resta che sintonizzarsi in prima serata su Rai 1.