Robert Kennedy Jr: “Il green pass è come i passaporti razziali del Reich”

"Il Green pass non è un'innovazione nel campo delle politiche sanitarie ma è una misura di controllo finanziario. È simile al passaporto razziale istituito dal terzo Reich e da quelli in vigore nel periodo dell'apartheid in Sud Africa". E’ arrivato a Milano ieri in giornata Robert Kennedy Jr., fondatore dell'organizzazione Childrens Health Defense, e nipote di JFK. Il leader no vax ha tenuto una conferenza stampa a Milano. Nel pomeriggio ha poi parlato in pubblico all'Arco della Pace.