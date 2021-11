Persone brevettate con vaccino e tecnologia RFID, l’ultima fake news virale sui canali No-vax

Un’applicazione di identificazione Rfid che attraverso il bluetooth permetterebbe di brevettare le persone vaccinate e risalire a una sorta di codice identificativo. È questa l’ultima fake news che circola tra i No-vax e che arriverebbe direttamente dalla Spagna attraverso Telegram. “Potrebbe essere questo in definitiva il vero motivo per cui vogliono vaccinare l’intera terra? Brevettare e controllare gli esseri viventi in modo irreversibile?”, si chiedono i No-vax italiani, vittime di questa bufala.