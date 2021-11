Milano, No Green Pass in piazza Duomo: tensioni con la polizia

Tensione a Milano dove un gruppo di manifestanti ha cercato di raggiungere il come ogni sabato piazza Fontana per il consueto raduno. I manifestanti, però, sono stati bloccati in piazza Duomo, che sarebbe dovuta restare off limits fino al 9 gennaio in base a quanto aveva stabilito il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Le forze dell'ordine si sono disposte in cordone lungo la piazza più rappresentativa di Milano per far rispettare le disposizioni governative. I partecipanti alla manifestazione si sono recati in piazza Duomo "confondendosi" con la folla dello shopping di sabato pomeriggio, salvo poi essere bloccati.