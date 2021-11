Michael Schumacher, la notizia lascia di stucco i tifosi: che sorpresa! Una particolare classifica vede l’ex pilota tedesco nella top 10

Di lui si è parlato purtroppo nell’ultimo periodo solo con riferimento alle condizioni di salute. Michael Schumacher è costretto a lottare quotidianamente con i postumi del terribile incidente sulle nevi di Meribel. Dal 29 dicembre 2013 la sua vita è cambiata, ma questo non potrà mai offuscare le imprese titaniche ottenute sulle piste del Mondiale di Formula 1. I sette titoli iridati conquistati in carriera sono ancora un primato (condiviso con Hamilton) nel Circus e resteranno per sempre negli annali di questo sport. A testimoniare la sua grandezza, in modo se vogliamo venale, è stato anche l’incredibile patrimonio accumulato nel corso degli anni dal ‘Kaiser’. Tra ricchissimi contratti e sponsorizzazioni da urlo, Schumi resiste ancora oggi nella top10 degli sportivi più facoltosi.

Michael Schumacher, la notizia lascia di stucco i tifosi: nella top10 degli sportivi più ricchi

A stilare la classifica ci ha pensato la testata specializzata Sportico, che ha elencato i 25 atleti più ricchi al mondo nel 2021. Rispetto a quello che normalmente si pensa, il calcio non è poi uno sport così ricco. Basti pensare che solo 4 sono giocatori e appena due entrano nella top10: Neymar (21°), David Beckham (12°), Lionel Messi (8°) e Cristiano Ronaldo (5°).

Per quanto riguarda le stelle mondiali che contano un portafoglio più pesante, in testa troviamo l’inimitabile Michael Jordan, con un patrimonio stimato di 2.62 miliardi di dollari. Alle sue spalle si piazzano Tiger Woods (2.1 miliardi) e l’altro golfista americano Arnold Palmer (1.5 miliardi di dollari).

Come detto Michael Schumacher resiste al nono posto con 1.13 miliardi, davanti a Roger Federer, decimo con 1.12 miliardi. Sopra a loro troviamo Messi (1.14, 8°), LeBron James (1.17, 7°), il pugile Floyd Mayweather (1.2 miliardi di dollari, 6°), Cristiano Ronaldo (1.24, 5°) e l’ex giocatore di golf Jack Nicklaus (1.38 miliardi di dollari, 4°).