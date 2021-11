Le Iene, arriva un ex Sanremo ed Italia’s Got Talent per la puntata natalizia

Le Iene hanno comunicato cosa faranno nel corso della puntata del 21 dicembre attraverso un comunicato ufficiale. Scopri chi sarà questa presenza che vanta esperienze a Sanremo ed Italia’s Got Talent.

Quest’anno Le Iene, piuttosto che provare a rimpiazzare l’insostituibile Alessia Marcuzzi alla co-conduzione del programma, hanno deciso di selezionare dieci diverse donne. Nicola Savino e la Gialappa’s Band si accompagneranno dunque ad una donna diversa in ogni puntata, proprio come fatto già da Amadeus a Sanremo.

Lentamente, gli autori de Le Iene stanno svelando i nomi di tutte le co-conduttrici. C’è stata molta attesa per la puntata in cui l’ospite è stata Elisabetta Canalis, che ha detto di essersi divertita moltissimo in questa esperienza. Se c’è una puntata de Le Iene più importante delle altre, questa è quella del 21 dicembre, prima delle vacanze natalizie.

Le Iene, chi sarà la co-conduttrice del 21 dicembre?

Come riporta l’Ansa, le Iene hanno scelto Ludovica Comello come co-conduttrice per la puntata che andrà in onda il 21 dicembre su Italia 1, in prima serata. Diventata famosa da giovanissima per essere stata selezionata dalla Walt Disney, per molti è rimasta per sempre Violetta, anche se lei nel frattempo ha sviluppato una carriera a tutto tondo.

Attualmente sta realizzando una serie di podcast dal titolo Asciugona, in cui racconta principalmente la sua vita da mamma. Si è anche cimentata come cantante, partecipando a Sanremo nel 2017, ed attrice nel film Poveri ma ricchi di Fausto Brizzi. Ha anche esperienze di conduzione, come ad esempio Italia’s Got Talent del 2015.

