La carovana per i diritti del popolo curdo arriva a Napoli. Zerocalcare: “Istituzioni intervengano”

Arrivata a Napoli la carovana curda per la libertà. A bordo politici e attivisti che collaborano per far conoscere la realtà del popolo curdo e per chiedere un cambiamento. Tra loro Yüksel Koç, co-presidente del Congresso popolare dei curdi in Europa, che ha ricordato le repressioni del dissenso compiute dal regime di Erdogan. Servizio di Daniele Pallotta