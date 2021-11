Isola dei Famosi 2022, c’è la prima concorrente: il nome spiazza tutti. Ma mancano ancora 4 mesi al via della prima puntata

C’è ancora tempo per l’Isola dei Famosi 2022 che comincerà nella seconda metà di marzo, quando andrà in archivio il Grande Fratello Vip 6. C’è tempo ma intanto c’è anche la prima concorrente e dobbiamo credere che la candidatiua sia reale perché arriva da uno che conosce bene il programma.

Gabriele Parpiglia, storico cronista di gossip molto vicino ai reality di Canale 5, ha sdoganato un nome che nessuno immaginava. prima di svelarvi chi è, diciamo che il marito in questo momento è uno dei concorrenti più amati al GF Vip 6. lei per ora fa il tifo ma è pronta a partire per l’Honduras.

Di chi stiamo parlando? Olga Plachina, che è anche la moglie di Aldo Montano nonché mamma dei suoi due figli Olympia e Mario. Secondo Parpiglia avrebbe già sostenuto i provini e anche fatto molto di più. Agli autori infatti avrebbe confessato che è uno scambio alla pari: adesso che il marito è al Grande Fratello, si occupa lei dei figli. Quando sarà in Honduras, toccherà a lui.

Isola dei Famosi 2022, c’è la prima concorrente: la data d’inizio e la conduttrice sono ancora da svelare

Ma quando comincerà la nuova edizione dell’Isola dei famosi? Dipende da quando terminerà il Grande Fratello Vip 6, ma indicativamente la data buona potrebbe essere il 21 o 28 marzo, con due puntate la settimana come sta succedendo per il reality di Alfonso Signorini.

Mistero assoluto sulla conduzione del programma, anche se con l’addio di Alessia Marcuzzi il cerchio si stringe su pochi nomi. Quello più caldo resta sempre Ilary Blasi, reduce dal flop di ‘Star in the star’. Ma al momento è gettonata anche Barbara D’Urso, mentre gli opinionisti in studio saranno tutti diversi da quelli del 2021.