GF Vip 6, rivelazione inaspettata sulle condizioni di Manuel: fan in ansia. L’ex nuotatore è sempre al centro del reality Mediaset

Non è un momento facile quello che sta attraversando Manuel Bortuzzo. Dopo un paio di mesi rinchiuso nella Casa di Cinecittà, l’ex nuotatore sta palesando alcune difficoltà davvero evidenti. Di lui si è parlato a profusione nell’ultimo periodo per la controversa storia con la principessa Lulù Selassiè. I due stanno portando avanti un lungo tira e molla, più per volontà sua che della ragazza. Dopo un riavvicinamento quasi “morboso“, ora Manuel ha chiesto di nuovo tempo, ripetendo a Lucrezia di aver bisogno di spazio per stare un po’ da solo e riflettere sulla relazione. A finire al centro dell’attenzione dei fan ora non è però il lato sentimentale di Bortuzzo, ma le sue attuali condizioni fisiche e psicologiche.

GF Vip 6, rivelazione inaspettata sulle condizioni di Manuel: ha avuto una grave crisi psicologica

Come fatto sapere da Alfonso Signorini, proprio durante la diretta del Grande Fratello Vip, Manuel sta male dopo la litigata con Lulù.

“Le cose hanno preso una piega ingiustificabile! – ha spiegato il conduttore, rivolgendosi alla Selassiè e tirandola in ballo – Manuel sta male, oggi ha avuto una crisi psicologica e fisica importante! Tu ti sei innamorata di una persona particolare, che contro la sua volontà vive una vita che non avrebbe voluto vivere. Questo lo porta ad avere degli scontri con questa durissimi. Nessuno di noi ha mai il diritto di non rispettare l’altro”. Insomma una ramanzina bella e buona con un chiaro monito verso il futuro. A quanto sembra infatti, Bortuzzo avrebbe somatizzato a tal punto la discussione da provare un malessere fisico per tutta la notte. Seppur sotto la luce delle telecamere va sempre ricordato che stiamo parlando di giovani ragazzi.