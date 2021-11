Fabrizio Corona scosso dal lutto improvviso: “Icona italiana” – FOTO

Un lutto improvviso ha scosso anche l’ex paparazzo Fabrizio Corona. Infatti il fotografo lo ha ricordato con una stories sul suo profilo Instagram.

Tutto il mondo dello spettacolo e del giornalismo ha pianto la scomparsa di Giampiero Galeazzi. Lo storico ‘Bisteccone‘ infatti è una delle voci che ha contraddistinto le imprese sportive italiane. La storica voce della Rai è ricordato soprattutto per aver narrato l’oro a Seul 1988 dei fratelli Giuseppe e Carmine Abbagnale e quella di Antonio Rossi e Beniamino Bonomi a Sydney 2000.

Inoltre è ricordato anche per esser stato uno degli storici presentatori di 90° Minuto. La sua ultima apparizione in televisione risale a circa tre anni fa. Infatti il giornalista da tempo lottava con una gravissima forma di diabete, che ha causato il decesso. L’ultimo ad ospitarlo fu proprio Mara Venier che omaggerà il giornalista nuovamente a Domenica In. A ricordarlo nelle ultime 24 ore ci ha pensato anche Fabrizio Corona con una stories sul suo profilo Instagram. Andiamo quindi a vedere il toccante omaggio dell’ex paparazzo.

POTREBBE INTERESSARTI >>>Uomini e Donne, l’annuncio di Sossio e Ursula spiazza tutti: inaspettato

Fabrizio Corona omaggia Giampiero Galeazzi: “Icona Italiana”

Tra i tanti omaggi a Giampiero Galeazzi è arrivato anche quello di Fabrizio Corona. Infatti l’influencer ha scelto di utilizzare proprio il suo profilo Instagram per omaggiare lo storico giornalista italiano. Il re del gossip ha infatti condiviso uno dei post del Corriere della Sera, con il quotidiano che annunciava la morte proprio di Galeazzi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Iva Zanicchi, gli effetti del Covid si fanno sentire: straziante confessione

Il tremendo lutto ha colpito profondamente l’ex paparazzo che ha scritto nella sua stories “Icona Italiana” aggiungendo anche un cuore. Inoltre il post dell’influencer fa pensare che anche Corona, come tutti, è cresciuto guardando le imprese sportive e le giornate di Serie A con 90esimo minuto narrate da ‘Bisteccone‘. Intanto la Rai omaggerà per l’ultima volta il giornalista con Mara Venier ed il suo Domenica In.