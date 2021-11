Antonella Clerici svela un segreto di Sanremo: è accaduto con un cantante

Antonella Clerici ha più volte valicato il palco del Teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo: ecco cosa le è successo

Antonella Clerici è pronta per una nuova edizione di The Voice Senior e duplicare il successo. Intanto, la conduttrice lombarda si è raccontata in una lunga intervista al Corriere.it, tra le altre cose ha raccontato di un Festival di Sanremo che ha vissuto.

La Clerici ha condotto la kermesse musicale nel 2010 e nel 2020 è stata tra le ospiti femminili. Nel 2005, invece, è stata alla conduzione con Paolo Bonolis e Federica Felici, anno in cui ha fatto il suo esordio sul palco del Teatro Ariston.

Antonella Clerici, l’accaduto del 2010 al Teatro Ariston di Sanremo

Al Corriere.it, Antonella Clerici ha rimarcato la pressione che un evento del genere mette: “Se ti va bene è la soddisfazione massima della tua carriera; se ti va male può affossarti”. Durante l’edizione, però, nel dietro le quinte c’è stato un episodio poco piacevole: “So di un cantante di cui non dirò mai il nome che disse che io sapevo troppo di sugo, non capendo che proprio quella era la mia forza”.

Tutto è nato dalla conduzione di gran successo di Paolo Bonolis che ha avuto un compenso maggiore rispetto alla conduttrice dell’anno dopo: “Non era una questione uomo-donna, ma Mediaset-Rai, questa è la verità. Paolo arrivava da lì, a Mediaset hanno guadagni che noi ci scordiamo, il rapporto è 1 a 10; chi fa la TV pubblica sa che a parità di esposizione e popolarità guadagna sempre molto meno. A Mediaset Maria (De Filippi) è una donna ed è una colonna. Nella TV, non tanto a livello dirigenziale, ma di conduzione, le donne contano”.