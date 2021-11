Le anticipazioni di Un Posto al Sole fanno sapere di un incidente che creerà forte apprensione in ospedale: cosa succede

Un Posto al Sole prosegue la sua programmazione regolarmente dal lunedì al venerdì dalle 20:45 su Rai Tre. Per la prossima settimana, le anticipazioni fanno sapere di un nuovo ed inaspettato incidente.

Chiara Petrone e suo padre, infatti, avranno un terribile incidente stradale che comprometterà la loro vita: la proprietaria della radio, con il suo genitore, si troveranno in ospedale sotto le cure della dottoressa Bruni ed il suo staff medico. A Napoli ci sarà un nuovo ritorno: Nunzio farà di tutto per stare accanto alla ragazza di cui è sempre stato innamorato.

Anticipazioni Un Posto al Sole, Lara e Roberto: il piano per manipolare Marina

Il ritorno di Lara alle pendici di Palazzo Palladini non è per niente casuale: lei e Roberto Ferri si alleeranno per manipolare Marina, ma le cose non sembrano andare come sperato. Quest’ultima resisterà alle provocazioni dell’uomo da affari, soprattutto una volta scoperto il ritorno di Lara a Napoli.

È in sospeso la questione che riguarda Mattia. Dopo aver aggredito Diego ed essere scappato, il rider si troverà ad affrontare Rossella e Riccardo Crovi: riusciranno i due a far ragionare l’aggressore di Susanna? Mentre discutono, la giovane dottoressa volontaria si troverà a scoprire un lato del dottore da cui è attratta che non conosceva.

Silvia si troverà a sfogarsi con Guido circa il suo rapporto con Rossella: la sua preoccupazione è che la figlia non riuscirà mai a perdonarla.