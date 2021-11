Anna Tatangelo, Mediaset ha deciso: l’annuncio spiazza tutti

Scene da un matrimonio con al timone Anna Tatangelo ha riscosso un grande successo. Ma quando sarà trasmessa l’ultima puntata? Mediaset ha deciso: tutti i dettagli

Anna Tatangelo, nel corso di questa nuova stagione televisiva, ha debuttato nelle vesti di conduttrice al timone di ‘Scene da un matrimonio’ su Canale Cinque. Lo storico programma Mediaset a distanza di anni ha trovato di nuovo spazio nei palinsesti organizzati dal gruppo di Cologno Monzese.

Condotto in passato da Davide Mengacci, la rivisitazione di ‘Scene da un matrimonio’ ha avuto adesso un grande successo con la 34enne che ha dimostrato di avere stoffa non solo come cantante ma anche come conduttrice. Difatti, Anna Tatangelo ha portato a casa buoni risultati. Ma quando sarà messa in onda l’ultima puntata di questa nuova stagione? Scopriamolo insieme.

Scene da un matrimonio potrebbe avere un seguito il prossimo anno: Anna Tatangelo sarà ancora al timone?

La nuova stagione dello storico programma ‘Scene da un matrimonio’, con Anna Tatangelo, è riuscita ad appassionare il pubblico di Canale Cinque. A dimostrarlo sono stati i dati portati ogni sabato a casa dalla conduttrice televisiva. Adesso in molti si chiedono quando sarà messa in onda l’ultima puntata.

Ebbene, Mediaset ha deciso: ‘Scene da un matrimonio’ finirà sabato 20 novembre. Intanto i buoni risultati registrati fanno pensare che lo storico programma avrà un seguito nell’autunno del 2022. Non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali dal gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi e soprattutto capire se Anna Tatangelo potrebbe dare disponibilità ripetendo questa meravigliosa esperienza.