Alfonso Signorini, il sabato inizia malissimo: questa non ci voleva proprio

Il sabato inizia malissimo per Alfonso Signorini. Nonostante i grandi sforzi resta tutto in salita: c’è ancora chi riesce a fare di meglio

Brutto risveglio per Alfonso Signorini. Nonostante i dati continuino ad essere buoni c’è sempre chi riesce a fare di meglio. L’amatissimo conduttore televisivo nella serata di ieri, venerdì 12 novembre, si è dovuto scontrare con Rai Uno. Ebbene, al timone del Grande Fratello Vip 6 in onda su Canale Cinque, Signorini è riuscito a conquistare solo il 19.3% di share con 3.102.000 spettatori incollati davanti al piccolo schermo.

In onda su Rai Uno, invece, la Nazionale di Calcio Italia Svizzera ha battuto ogni record in termini di ascolti. Il match ha tenuto incollati davanti al video 9.271.000 spettatori pari al 36.8% di share. Dunque una bella batosta per Signorini che nel corso della 18esima puntata del del GF Vip ha annunciato che quest’ultima edizione del reality di Mediaset sarà la più lunga di tutte: il vincitore verrà proclamato a metà marzo 2022.

Alfonso Signorini di nuovo battuto in termini di ascolti: le preferenze del pubblico

Come dicevamo nella sfida tra Canale Cinque e Rai uno, Alfonso Signorini ancora una volta ha avuto la peggio. Ma veniamo adesso alle altre reti ed ai programmi andati in onda nella serata di venerdì 12 novembre: ecco tutte le preferenze del pubblico. Su Rete 4 Quarto Grado è riuscito a conquistare l’attenzione di 1.009.000 spettatori con uno share del 5.6%.

A seguire Italia Uno con Le Iene Show ha intrattenuto 946.000 telespettatori pari al 5.5% di share. Su Rai Due la serie televisiva statunitense The Good Doctor ha tenuto incollati davanti al video 1.138.000 spettatori con uno share del 4.5%. Su La7 Propaganda Live ha raccolto 699.000 spettatori e uno share del 4.2%.

Sul Nove Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza ha divertito 839.000 spettatori pari al 3.4% di share. Rai 3 ha proposto il documentario Tunnel della libertà interessando 468.000 spettatori pari al 2% di share. Infine su Tv8 Petra ha raccolto l’attenzione di 267.000 spettatori con uno share dell’1.5%.