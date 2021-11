Uomini e Donne, Gemma attacca duramente Isabella: “Mossa da stratega!”

Le due dame di Uomini e Donne non nutrono grande simpatia l’un l’altra e Gemma Galgani non gliele manda a dire

A Uomini e Donne Magazine, Gemma Galgani ha aperto una grossa parentesi sulla rivale in amore Isabella Ricci, la nuova dama del programma che con il suo charme ha conquistato la platea. A proposito della dama e del suo rapporto con Giorgio, l’ex di quest’ultimo ha dichiarato: “Ma davvero qualcuno crede che Isabella voglia conoscerlo solo in amicizia e, come lei ha sottolineato, per farsi dare qualche suggerimento a difesa degli attacchi di Gianni? In ogni caso certo che sì, mi darebbe fastidio, proprio per la falsità dell’elegante signora che si definisce la paladina delle donne”.

LEGGI ANCHE > > > Anticipazioni Uomini e Donne, rivelazione dolorosa: Gemma ancora protagonista

NON PERDERTI > > > Rai, chiusura anticipata di un amatissimo programma: piaceva a tutti

LEGGI ANCHE > > > Sanremo, ribaltone alla conduzione? Spunta un clamoroso nome al posto di Amadeus

Uomini e Donne, Gemma Galgani e Costabile: le parole della dama

Al Magazine del dating show, la dama torinese ha avuto modo di parlare della relazione terminata -quasi mai iniziata- con Costabile Albore. Con il cavaliere, Gemma Galgani aveva ritrovato un po’ di quel brio che fino all’inizio del dating show le mancava, ma alla chiusura del rapporto si è detta: “Stranita, amareggiata e sorpresa”. In una delle puntate, la dama ha anche versato qualche lacrime che ha spiegato: “Sono scaturite dall’ennesima delusione e per me stessa”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > GF Vip 6, la confessione di un concorrente sconvolge tutti: “Gravissima malformazione”

Una parentesi l’ha dedicata anche alla sua acerrima nemica all’interno di Uomini e Donne, l’opinionista Tina Cipollari: “Questa volta ha clamorosamente sbagliato, non sono stata io a lasciarlo”.