Uomini e Donne, l’annuncio di Sossio e Ursula spiazza tutti: inaspettato

Gli ex volti di Uomini e Donne, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, rivelano: “Litighiamo ma affrontiamo le discussioni in maniera diversa”

Dopo la notizia sulla rottura che aveva sconvolto il popolo del web, Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono tornati insieme ma qualcos’altro adesso non va. Raggiunto dal Magazine ufficiale di Uomini e Donne è stato l’ex calciatore a rivelare che le loro nozze potrebbero essere archiviate per sempre: “Se non ci sposiamo nel 2022 allora non lo faremo più!”.

Ma facciamo qualche passo indietro. Ursula e Sossio circa un mese fa si erano lasciati ma a distanza di pochi giorni l’ex cavaliere di Uomini e Donne è tornato a casa facendo il possibile per riconquistare la Bennardo. Questa ultima per salvare la famiglia e soprattutto per il bene di sua figlia Bianca, convinta dell’amore che Sossio prova per lei, ha deciso di perdonarlo.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> GF Vip 6, oltre al bacio scatta una confessione: “Penso che mi ritirerò”

Sossio e Ursula: “Discutiamo ma sono cambiate le modalità”. Un duro lavoro per smussare i lati più spigolosi del loro carattere

Dopo l’ultima lite avvenuta circa un mese fa, Sossio e Ursula sono tornati insieme ma entrambi non si nascondono dietro un dito: caratterialmente sono gli opposti. Nonostante ciò e per l’amore che provano l’uno per l’altra, stanno facendo il possibile per smussare i lati più spigolosi del loro carattere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Uomini e Donne, Tina Cipollari infuriata: “Tutto spudoratamente falso”

L’ex dama di Uomini e Donne ha dichiarato che spesso dentro di se scopre delle ferite del passato che ancora non si sono chiuse. Quanto a Sossio, il 50enne sta facendo un duro lavoro su se stesso: “Affronto le discussioni in maniera diversa”, sottolineando che sarebbe falso se dicesse che lui e la compagna non discutono più. “Le modalità sono cambiate”, ha chiosato l’ex cavaliere.