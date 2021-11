Uomini e Donne, Tina Cipollari infuriata: “Tutto spudoratamente falso”. La storica opinionista smentisce seccamente le ultime voci

Tutti i giorni o quasi per mestiere si fa i fatti degli altri a Uomini e Donne. Ma nel passato e anche nel presente la vita sentimentale di Tina Cipollari, storica opinionista del dating show di Maria De Filippi, è argomento gettonatissimo. E nelle ultime ore alcune immagini stanno facendo discutere per le prospettive che sembrano aprire.

Oggetto delle chiacchiere, il rapporto tra Tina e l’ex marito, Chicco Nalli. Sono separati da tempo, entrambi hanno avuto altri amorei ma per rispetto dei loro tre figli in realtà non si sono mai persi di vista, come succede quando le divisioni sono civili.

Ma secondo la rivista ‘Nuovo Tv’, che svela come il rapporto tra i due ex coniugi negli ultimi tempi abbia preso una svolta nuova, ci sarebbe molto di più. Non più soltanto incontri civili per rivedersi e parlare dei futuro dei ragazzi. Ma un vero e proprio ritorno di fiamma: “Incontro segreto. E il tam tam dice: tra loro due c’è ancora sentimento“, con un’immagine di Tina e Chicco insieme e molto distesi.

Uomini e Donne, Tina Cipollari infuriata: ecco la verità sugli incontri con Chicco Nalli

Parole e immagini che hanno fatto infuriare Tina perché in realtà solo una cosa è vera: lei e l’ex marito continuano a vedersi, ma lo hanno fatto quando entrambi avevano nuovi compagni. Semplicemente, entrambi hanno a cuore il futuro dei tre figli Mattias, Francesco e Gianluca, e di questo parlano quando si vedono.

Se mai non fosse chiaro a qualcuno, lei lo ha spiegato una volta per tutte con un lungo post nelle sue Stories: “E’ tutto spudoratamente falso, lo ripeto per la 7277278882828882882882: Kiko Nalli è il padre dei nostri 3 meravigliosi figli. Non lo incontro segretamente ma condividiamo tutti i giorni del tempo per le esigenze e i bisogni dei nostri figli. Abbiamo un ottimo rapporto motivo per il quale non ci sono scadenze e giorni stabiliti da un giudice”.

Ancora una volta, forse l’ultima, Tina ha spiegato che tra loro due non è cambiato nulla perché hanno preso strade diverse, ma restano uniti per il futuro dei figli. E ha concluso con una speranza: “Ogni tanto se qualcuno facesse un passo indietro e si vergognasse sarebbe una bellissima svolta per tante persone. Un abbraccio a tutti, Tina”.