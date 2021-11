Sanremo, dramma per un ex concorrente: “E’ stata una cosa vomitevole”

Ex concorrente di Sanremo rivela il suo dramma: “Non mi aspettavo di avere a che fare con la brutta gente”. Parole da brividi

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, domani sabato 13 novembre 2021, ex concorrente di Sanremo 2021 racconterà il suo dramma. Parliamo dell’artista napoletano Nino D’Angelo che proprio di recente ha svelato, a distanza di anni, i motivi che lo hanno costretto a lasciare la sua terra natale.

Ai microfoni della Toffanin il cantante tornerà sulla questione raccontando ulteriori dettagli su quel periodo così difficile che forse non riuscirà mai a dimenticare. Difatti, l’addio a Napoli è stato uno dei momenti più dolorosi per Nino D’Angelo e tutt’oggi, nonostante si sia trasferito da moltissimi anni a Roma, non dimentica mai la sua città.

La scelta di andare via è subentrata dopo gli attacchi ricevuti dalla camorra. Quando ha compreso che la sua famiglia era in pericolo si è visto costretto a preparare immediatamente le valige. Sono stati gli spari contro la sua abitazione a fargli capire che era arrivato il momento di andare via.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> Sanremo, racconto da brividi di un ex vincitore: lutto tremendo

La camorra ha portato Nino D’Angelo a lasciare Napoli: le parole dell’artista

Nino D’angelo nell’intervista che andrà in onda domani, sabato 13 novembre a Verissimo, ha parlato degli spari arrivati contro la sua abitazione. Sono stati questi ultimi a portare l’artista via da Napoli. “Quella scelta mi ha fatto molto male perché non mi aspettavo di avere a che fare con la brutta gente di Napoli, che per fortuna è una piccola parte”, ha chiosato il cantante, affermando che quello è stato il momento più brutto della sua vita.

“Hanno sparato dentro casa mia perché volevano i soldi: è stata un’estorsione, una cosa vomitevole. Più che spaventato mi sono offeso perché non avevo preso niente a nessuno e ho sempre aiutato chi aveva bisogno”, ha aggiunto Nino. La camorra però non è stato l’unico problema affrontato dall’artista nel corso della sua vita, difatti, il 64enne ha dovuto fare i conti anche con la depressione.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Ballando con le stelle, clamoroso ritorno in pista: c’è l’annuncio

C’è stato un periodo in cui non riusciva a scrivere nuove canzoni. E’ stato l’affetto espresso dai suoi fan attraverso un murales a dagli la forza di pubblicare un nuovo disco: “Quel gesto mi ha spronato a fare questo disco che è stato il più difficile della mia carriera (Il poeta che non sa parlare). Scrivere di vita quando vicino a te c’è la morte è complicato”, ha dichiarato l’artista napoletano. Non ci resta altro che seguire l’intervista di Silvia Toffanin nel nuovo appuntamento con Verissimo in onda sabato 13 novembre.