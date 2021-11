Roma invasa dai rifiuti, la denuncia dei cittadini: “La situazione peggiora di giorno in giorno”

Nuova giunta comunale, vecchi problemi. Roma continua a essere invasa dai rifiuti. I cassonetti sono stracolmi e la raccolta va a rilento praticamente in ogni zona della città, dalla periferia al centro. Siamo stati nel quartiere Prati, a due passi dai Musei Vaticani. Cittadini e commercianti commentano una situazione divenuta ormai insostenibile: "Dal covid in poi qui hanno praticamente smesso di fare la raccolta differenziata - ci spiega un commerciante - io sono costretto a tenermi i rifiuti in magazzino." "Parlano di pandemia? Eccola qui, la pandemia: quella provocata dai 'sorci' che girano per strada", commenta un altro cittadino riferendosi ai topi che scorazzano sulle montagne di rifiuti. E c'è chi ricorda: "Vent'anni fa non era così. La situazione peggiora giorno dopo giorno."