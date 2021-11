Regina Elisabetta, la burla che mette alle strette Kate Middleton: senza parole

Regole e tradizioni della Regina Elisabetta mettono in difficoltà Kate Middleton: il passatempo che ha sorpreso davvero tutti

Tra le festività maggiormente sentite dalla Regina Elisabetta vi è senza alcuna ombra di dubbio il Natale. Un evento per la Sovrana fatto di regole e tradizioni da portare avanti negli anni. Ogni cosa deve seguire uno schema ben preciso ma non per questo vi è escluso il divertimento, difatti, Sua Maestà da spazio anche a molteplici giochi e passatempo.

Uno di questi, però, risale al 1900 ed è particolarmente spietato. Si tratterebbe di un burla pensata da Re Edoardo VII, nonno della Sovrana, il quale ogni anno sia all’arrivo che alla partenza da Sandringham (dove la Royal Family trascorre le festività natalizie) pesava tutti.

Regina Elisabetta e la burla di Re Edoardo VII: il passatempo portato avanti negli anni mette in difficolta Kate Middleton

Come suo nono Edoardo VII, anche la Regina Elisabetta si diverte a pesare ogni membro della famiglia prima e dopo le festività natalizie. La sovrana addirittura annoterebbe tutto sul suo taccuino. Un passatempo che oggi metterebbe in difficoltà un componente della Royal Family.

Ebbene, parliamo di Kate Middleton. La duchessa di Cambridge, moglie del principe William, ogni anno deve rinunciare alla sua splendida forma mangiando più del dovuto così da non deludere la Sovrana. La burla introdotta da Re Edoardo VII e portata avanti negli anni dalla Regina Elisabetta ha l’intento di assicurare che tutti i membri della Royal Family siano stati nutriti a sufficienza durante il Natale.