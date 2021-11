Natale a Napoli: luminarie allegre o kitsch? Le opinioni dei cittadini

Un enorme Babbo Natale è una delle luminarie che decora piazza Garibaldi, a Napoli. Una parte della struttura della luminaria è stata danneggiata alcuni giorni fa. La ditta installatrice ha provveduto alla riparazione. I cittadini deprecano lo scarso senso civico di chi ha compiuto l’ atto vandalico, e ricordano che è solo uno dei tanti gesti incivili che si verificano in città. Per alcune delle persone intervistate servono maggiori controlli, per altre non è quella la soluzione. Anche sull’ opportunità di investire soldi per realizzare luminarie di questo tipo le persone intervistate si dividono: alcune ritengono possano attrarre turisti e “rallegrare” visivamente le strade, altri pensano che siano solo opere inutili ed uno spreco di soldi.