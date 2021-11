È morto Giampiero Galeazzi, il giornalista aveva 75 anni

Galeazzi è ricordato per le telecronache di molti eventi sportivi come la medaglia d’oro dei fratelli Abbagnale a Seul nel 1988.

Giampiero Galeazzi è morto. Il giornalista sportivo, conduttore della Rai ed ex canottiere aveva settantacinque anni ed era malato di diabete da tempo.

A darne la notizia, alcuni colleghi tra Massimo Caputi e Clemente Mimun, direttore del Tg5, sui social. Nato a Roma il 18 maggio del 1946, era conosciuto con il soprannome Bisteccone, datogli dal giornalista Gilberto Evangelisti. L’ultima sua apparizione in televisione risale a tre ani fa, ospite di Domenica In.

Galeazzi, dopo la laurea in Economia con tesi in statistica, era diventato professionista di canottaggio, vincendo il campionato italiano nel singolo nel 1967.

L’esordio alla Rai come giornalista sportivo

Non aveva ancora abbandonato la carriera sportiva quando fu assunto in Rai come giornalista sportivo, grazie a Evangelisti. Lavorò prima in radio, poi in tv, prima alla Domenica Sportiva e poi a Mercoledì Sport.

Galeazzi è ricordato per le telecronache di molti eventi sportivi come la medaglia d’oro dei fratelli Abbagnale a Seul nel 1988. Negli anni Ottanta fu anche inviato per gli incontri più importanti della serie A.

Dal 1992 al 1999 ha condotto 90esimo minuto e nel 1996 Pippo Baudo lo volle al quarantaseiesimo Festival di Sanremo. Nello stesso anno fu la voce di Mr. Swackhammer, antagonista principale del filma Space Jam.

Nel 2010 e nel 2012 partecipò a Notti Mondiali con Paola Ferrari e Maurizio Costanzo e a Notti Europee, entrambe trasmissioni Rai. Tifoso della Lazio, aveva due figli giornalisti, Susanna, conduttrice del TG5 e Gianluca, giornalista della redazione del TG LA7.