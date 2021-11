Meteo, weekend segnato dal maltempo: piogge anche al Nord

Nel weekend il meteo sarà caratterizzato da un impulso freddo che si andrà a scontrare con il ciclone mediterraneo: piogge su tutta la penisola.

Non c’è pace per l’Italia con anche nel weekend avrà un meteo caratterizzato da una forte instabilità. Ci attende quindi un fine di settimana tutt’altro che tranquillo visto che il Paese sarà incastrato tra l’irriducibile vortice ciclonico che da giorni sta provocando maltempo su molte delle nostre regioni ed un altro impulso freddo che non farà altro che dare nuova linfa allo stesso ciclone. Quindi già da sabato uno spesso tappeto di nubi provocherà diverse piogge che coinvolgeranno ancora una volta il Centro-Sud.

Nella seconda parte del sabato le piogge arriveranno anche sulle regioni settentrionali. Inoltre sulle Alpi avremo la caduta di diversa neve. Alle prime ore del mattino la nebbia ridurrà la visibilità specialmente in Val Padana. Solamente le due Isole Maggiori rappresenteranno l’eccezione nel fine settimana. Infatti qui avremo una situazione meteo più asciutta con meno possibilità di precipitazioni.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Stazioni chiuse e norme anti-covid inesistenti: viaggio sulla Roma-Lido

Meteo, nel weekend nuovo vortice ciclonico sull’Italia: maltempo su tutto il Paese

Il vortice mediterraneo che sta agendo sull’Ovest dell’Italia tenderà ad allontanarsi verso le Baleari nel corso del weekend. Allo stesso tempo una nuova minaccia sta giungendo dal Nord Europa ossia un nuovo vortice depressionario che spazzerà via l’alta pressione presente sulle regioni Centrali. Inoltre più in avanti avremo un netto peggioramento anche sulle regioni del Nord Italia. Andiamo quindi a vedere la situazione sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo tempo stabile con alternanza tra sole e e qualche annuvolamento. Inoltre nel corso delle ultime 24 ore avremo anche gli ultimi piovaschi che colpiranno le Alpi Marittime. Le temperature non subiranno ulteriori variazioni e andranno dai 15 ai 18 gradi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Navigator, Diomedi (Anna) a iNews24: “Noi capro espiatorio, ma i Centri per l’impiego non sono ancora strutturati”

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo sin dal mattino una situazione nuvolosa sul versante adriatico ma in un contesto piuttosto asciutto. L’instabilità invece sarà evidente soprattutto sul versante tirrenico con acquazzoni tra Lazio e Toscana. Anche qui le temperature non subiranno variazioni, con massime che si stabilizzeranno dai 16 ai 20 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo piogge e rovesci sparsi che andranno a colpire Sicilia e Calabria. Inoltre nelle prossime 24 ore piogge occasionali potranno colpire anche Campania, Gargano e Sardegna. Anche qui le temperature saranno stabili, con massime che oscilleranno dai 15 ai 20 gradi.