La Coppa di Euro 2020 arriva a Roma: esposta per la prima volta a Ostia

La Coppa degli Europei di calcio conquistata dall'Italia di Mancini nell'estate 2021 messa in mostra nel X e nel VI Municipio di Roma, un giorno prima dell'esposizione nell'Aula Giulio Cesare in Campidoglio. L'evento promosso dal Comune di Roma e dalla FIGC ha l'obiettivo di "utilizzare lo sport per avvicinare le persone ed eliminare le distanze", come ha dichiarato ad iNews24 Alessandro Onorato, l'assessore ai Grandi eventi, allo Sport e al Turismo del Comune di Roma. Servizio di Angelo Andrea Vegliante