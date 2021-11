Iva Zanicchi, gli effetti del Covid si fanno sentire: straziante confessione da parte della splendida e bravissima artista

Iva Zanicchi ieri sera è andata in onda in prima serata con D’Iva. Canale 5 ha deciso di celebrare la straordinaria carriera di una delle artiste più rappresentative italiane che ieri è stata omaggiata dalla presenza di altri personaggi iconici del Bel Paese. Grandi ospiti si sono recati sul palco per omaggiare una delle donne la cui voce e carattere solare hanno incantato ed emozionato tutto il mondo. È sempre stata schietta e autoironica nonostante un timbro vocale unico che non è mai stato secondo a nessun’altra, ma l’anno scorso il Covid avrebbe potuto compromettere la sua voce. Anche se a farne le spese è stato l’olfatto.

LEGGI ANCHE:

Iva Zanicchi, straziante confessione: “È molto fastidioso”

Nei mesi scorsi, come ricorderanno sicuramente tutti, Iva Zanicchi ha contratto il Covid. La cantante ha confessato alle colonne di Vero TV i postumi del virus, a cominciare dall’olfatto che l’artista dice di aver praticamente perso quasi del tutto.

“Adesso mi sento bene ma non ho ancora l’olfatto. L’ho perso al 90%. Mi do boccettate di profumo ma non sento niente. Il Covid mi ha anche lasciato qualche dolorino in più, qualche problemino alla vista e una specie di gocciolio dal naso. So che non si tratta di raffreddore, ma mi gocciola il naso e per una cantante è fastidioso“.