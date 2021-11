GF Vip 6, scontro tra Manuel e un’altra concorrente: lui fa un gesto inaspettato!

Nuova dinamica all’interno del GF Vip 6, con Manuel Bortuzzo che litiga con un’altra concorrente: gesto inaspettato dell’ex nuotatore.

Due dei grandi protagonisti di questo GF Vip 6 sono senz’ombra di dubbio Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Infatti la principessa etiope è innamorato dell’ex nuotatore dall’inizio di questa edizione, ma l’amore non sembrerebbe essere minimamente corrisposto. Nella giornata di ieri un nuovo scontro ha coinvolto i due.

Bortuzzo più volte ha fatto capire a Selassiè che voleva vivere questa esperienza in maniera rilassata, senza pressioni ed eccessi. Invece Lulù invaghita dal concorrente ha più volte provato ad instaurare un rapporto che andasse oltre l’amicizia. Nella giornata di ieri, così, c’è stato un nuovo chiarimento, con l’ex nuotatore che ha voluto ribadire la sua posizione alla principessa etiope. Andiamo quindi a vedere la discussione che hanno avuto i due all’interno della casa più spiata dagli italiani.

GF Vip 6, nuovo scontro tra Manuel e Lulù: “Lasciami i miei spazi”

Nelle scorse settimane i telespettatori hanno potuto assistere ad un presunto riavvicinamento tra i due. Infatti il comportamento di Manuel Bortuzzo ha tratto in inganno proprio Lulù Selassiè, con i due che sono arrivati ad un nuovo chiarimento. Infatti la principessa etiope ha esclamato: “Pensavo che i miei comportamenti ti facessero piacere“. Di tutta risposta Manuel ha ricordato: “Il primo giorno che ci siamo avvicinati che ti ho detto va bene tutto, però lasciami i miei spazi. Ho sempre detto che con me il troppo non funziona“.

La presa di posizione ha fatto male alla Selassiè che in realtà cercava solamente un abbraccio. Così Manuel ancora una volta è stato fermo ed ha ribadito: “Non si tratta di un abbraccio e basta. Sono due mesi che ripetiamo le stesse cose, io mi sono fatto conoscere sin dall’inizio con tutti i miei difetti. Ti ho dato la possibilità di accettarlo o meno, sembra che a livello mentale tu l’abbia accettato, ma a livello pratico no“. Così Lulù ha affermato di aver capito la presa di posizione dell’ex nuotatore, rivelando che forse si era fatta prendere troppo dal riavvicinamento. Tra i due adesso regna la tensione, con lo scontro che ha diviso anche i telespettatori.