GF Vip 6, Manuel Bortuzzo infuriato: “Lasciami in pace”. Duro sfogo dell’ex nuotatore che non sopporta più la situazione

Un mese e mezzo di programma non è bastato per far nascere la prima coppia all’interno del Grande Fratello Vip 6 anche se c’è chi ci sta provando in tutti i modi. Lulù Selassié da settimane è in pressing costante su Manuel Bortuzzo, ma l’ex nuotatore sembra essere arrivato al limite della sopportazione.

Ha bisogno dei suoi spazi, della sua libertà e non vuole sentirsi pressato. E così oggi, quando per l’ennesimo volta lei gli ha chiesto ragione del suo comportamento, Manuel ha avuto un duro sfogo. Ha spiegato alla ragazza di essere sempre stato moto chiaro e diretto con lei, perché non ama fare giri di parole.

Lei però vuole sapere se quando saranno fuori entrambi c’è la possibilità che si possano frequentare e lo ha inseguito anche quando voleva stare da solo: “Ma che ca**o ne so Finché mi dimostri queste cose non cambia niente. Non mi ascolti, non mi ascolti (…) Col ca**o che mi ascolti, sei ancora qua. Tutto il giorno che mi vieni dietro per dirmi una cosa e ti dico: ‘Lasciami in pace’”.

Manuel Vs Lulú: “Vai a cagare. Non capisci un c*zzo di quello che ti dico”.#GFVIP pic.twitter.com/hvvy4KP6G7 — Roberto Mallò (@robymallo) November 12, 2021

GF Vip 6, Manuel Bortuzzo infuriato: per la prima volta l’ex nuotatore alza la voce

La Selassié però ha continuato ad insistere, vuole sapere cosa succederà fuori e gli ha spiegato che lontano dal programma lei si comporterebbe in modo diverso. “Se sei così allora vuol dire che non sei compatibile con me. Ma che ca**o ne so io di come sei fuori Se per due mesi mi hai dimostrato di essere così, per me sei questa”.

E invece di abbassare la voce, come chiedeva lei, l’ha alzata: “Sono venuto qua per stare in pace e rilassarmi e tu ancora qua sei. E questa è l’ennesima dimostrazione che quando ti dico ‘lasciami in pace’ non sai lasciarmi in pace. E io posso vivere con una donna così al mio fianco? No, non lo voglio, fine”.