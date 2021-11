GF Vip 6, la confessione di un concorrente sconvolge tutti: “Gravissima malformazione”

Nuova incredibile confessione al GF Vip 6. Una delle concorrenti ha rivelato di aver sofferto di una gravissima malformazione: cos’è successo.

Nuovo colpo di scena per tutti i telespettori del GF Vip 6, con una delle concorrenti del reality che ha fatto una sconvolgente confessione. Stiamo parlando di Francesca Cipriani che per una volta ha deciso di togliersi i panni di pupa maldestra per mostrare il suo lato più fragile. Infatti dopo essersi appartata in giradino con Carmen Russo e Manila Lazzaro, la pupa ha deciso di raccontare un’esperienza che le ha cambiato la vita.

Infatti Francesca ha rivelato: “La gente giudica e non sa tante cose. Sul mio aspetto ne dicono di tutti i colori, ma io ho sofferto moltissimo. Ad esempio avevo una brutta malformazione al seno e da quel momento ho iniziato a ritoccarlo. Proprio il mio medico mi aveva consigliato di rimediare a quella malformazione e mia madre era d’accordo. Sì, era proprio una cosa evidente. Prima di giudicare bisognerebbe conoscere le persone“. Un problema che ha fatto soffrire tantissimo la Cipriani nel corso della sua vita.

GF Vip 6, Francesca Cipriani confessa: “Avevo una malformazione al seno”

Francesca Cipriani ha così raccontato a Manila Nazzaro e Carmen Russo il suo difficile rapporto con il suo stesso fisico. La showgirl ha quindi rivelato: “Ho avuto un rapporto non facile con il mio fisico. Sono anche stata bullizzata da ragazza. Ho passato anni non belli, ma ora sono felice. Ho l’amore e sono molto contenta. Lui mi rende così serena e non succedeva da tantissimo. Con gli uomini non sono stata fortunata. Il mio primo fidanzato serio mi impediva di fare tutto“. A confermare il problema fisico ci ha pensato anche la madre.

Infatti recentemente la madre della Cipriani ha rilasciato un’intervista al settimanale Novella 2000 in cui dichiara: “Francesca è stata bullizzata da piccola, ha sofferto per la separazione tra me e mio marito e ha avuto una malformazione che le ha causato non pochi disagi. In tanti la prendevano in giro per questo“. Inoltre la donna ha rivelato che lei stessa le ha prescritto l’intervento dal medico chirurgo, con gli esperti che avevano scambiato addirittura la malformazione per la sindrome di Poland.

Nel corso della sua infanzia la Cipriani ha sofferto anche la mancanza di una figura paterna, situazione che è stata risolta in parte solamente con il fidanzamento con Alessandro. La confessione di Francesca ha sconvolto il pubblico a casa, che più volte si è preso gioco di lei a causa delle sue gag isteriche ed il suo carattere eccentrico.