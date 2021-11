GF Vip 6, Alex attaccato duramente: “Ti do una sberla” – VIDEO

L’atteggiamento di Alex Belli non ha fatto particolarmente piacere ad una delle sue coinquiline del GF Vip 6

Quello che si poteva risolvere con una tranquilla risata, in realtà, è degenerato. Tutto è iniziato quando, durante la serata, all’interno della Casa del GF Vip 6 i coinquilini hanno sparato la musica ad alto volume per cantare, ballare e divertirsi insieme.

Attenzione a mettere la musica in Casa con un tenore del calibro di Katia Ricciarelli che, di fatto, non ha apprezzato l’atteggiamento di Alex Belli e la situazione è degenerata.

GF Vip 6, paroloni tra Alex Belli e Katia Ricciarelli: cos’è successo

LA FACCIA DI KATIA QUANDO È PARTITA BODAK YELLOW DOPO LA BOHEME STO STRILLANDO #GFVIP pic.twitter.com/QR3in4i4OS — LA SESSUOFOBIA DI QUESTO UCCELLO (@vincycernic2) November 12, 2021

I gusti son gusti, ma quelli musicali hanno a che fare con la cultura e Katia Ricciarelli è intransigente. In particolare, la tenore ha condivido la Boheme con i suoi coinquilini, ma non tutti hanno apprezzato: Alex Belli, in particolare, ha riso e questo ha decisamente infastidito la sua compagna d’avventura. Dal canto suo, l’attore ha provato a giustificarsi dicendo che non è per lei, né per la Boheme che rideva.

Ad aggravare la situazione ci ha pensato Nicola Pisu che, al termine del brano, ha urlato “evvai” ed ha cominciato a cantare la canzone successiva di Cardi B. Katia Ricciarelli si è evidentemente risentita dell’atteggiamento dei suoi compagni d’avventura, pertanto Alex, che è sempre stato un amico della tenore, ha deciso alla fine di chiederle scusa, nonostante le parole volate.