Dramma Aguero, come sta l’attaccante: si va verso una decisione choc. L’attaccante argentino ha giocato pochissimo sinora al Barcellona

La scorsa estate era uno dei pezzi pregiati del mercato europeo. Sergio Aguero si è svincolato dal Manchester City al termine della stagione 2020/2021 e ha trovato l’accordo con il Barcellona. Inizialmente pensava di andare a far coppia con Leo Messi, come con l’Argentina, invece si è ritrovato senza l’illustre connazionale, accasatosi al Psg. Già questo sembra non essergli andato particolarmente a genio, ma nel corso dell’ultimo mese ha dovuto fare i conti con problemi molto più gravi. Un’aritmia cardiaca lo ha bloccato in queste settimane, costringendolo ad uno stop forzato di almeno 90 giorni. Finora appena 5 presenze e 1 gol con i blaugrana e una continuità mai trovata con Koeman. Già l’inizio della stagione era stato travagliato con alcuni problemi muscolari al polpaccio.

Dramma Aguero, come sta l’attaccante: rischia di dover chiudere subito la carriera

Dalla Spagna arrivano adesso delle indiscrezioni davvero clamorose sul numero 19 e in particolar modo sul suo stato di salute. Catalunya Ràdio afferma che l’aritmia cardiaca, rilevata in seguito ad un fastidio accusato dall’attaccante argentino durante il match contro l’Alaves (del 30 ottobre), sarebbe di natura “maligna”.

Il Barcellona aveva già annunciato un trattamento particolare per l’argentino, della durata di 3 mesi circa, per rimetterlo in condizione di giocare all’inizio del 2022. A quanto pare, però, gli ultimi test non hanno dato esito positivo. Notizie poco incoraggianti che stanno aprendo lo scenario ad un clamoroso ritiro anticipato. Il ragazzo sarebbe già a conoscenza del fatto che le sue condizioni sono piuttosto “serie” e sta aspettando di sottoporsi ad altri test per capire il proprio futuro.