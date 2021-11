Si può controllare WhatsApp senza nemmeno aprirlo: trucco pazzesco!

Spunta un trucco per controllare WhatsApp senza aprire l’applicazione. Andiamo a vedere come applicarlo sui nostr smartphone e come funziona.

È oramai noto che quando entriamo su WhatsApp quasi tutti i movimenti che facciamo sono tracciati. Dall’ultimo accesso allo ‘sta scrivendo‘ navigare in incognito sull’applicazione è una vera e propria impresa. Gli utenti più smanettoni però hanno scoperto un trucco per controllare l’app senza nemmeno entrarci. Inoltre è molto semplice applicare il trick che permette a tutti gli utenti di guardare le notifiche e sapere chi è online e chi non lo è rimanendo nascosti.

Infatti ci sarà bisogno di usare quello che viene chiamato Widget. Su tutti i smartphone sono disponibili queste scorciatoie. Basterà tenere premuto su uno spazio libero presente nel nostro schermo e successivamente troveremo le opzioni per impostare anche la scorciatoia per WhatsApp. Così potrete vedere in anteprima tutte le notifiche ed i messaggi che vi arrivano all’interno dell’applicazione. Inoltre sarà possibile leggere fino a 6 notifiche contemporaneamente, evitando quindi sempre di accedere all’applicazione.

WhatsApp, ‘Community’ è la nuova funzione social: novità per gli utenti

Dopo i lunghi disservizi che hanno creato non poche polemiche tra l’utenza, WhatsApp è tornata subito sui binari giusti ed è pronta ad annunciare una nuova funzione. Infatti il colosso di Menlo Park a breve lancerà il nuovo strumento chiamato ‘Community‘. La nuova feature è stata scoperta da XDAdevelopers, dopo aver analizzato la versione 2.21.21.16 dell’ultima Beta dell’applicazione di messaggistica istantanea.

A spiegare meglio questa nuova funzione ci ha pensato il portale WABetaInfo. Infatti il tool servirà per organizzare al meglio i gruppi già presenti sull’applicazione. Questa grande novità è pronta ad ispirarsi a funzioni simili già presenti su Telegram e Facebook. Al momento però gli utenti dovranno attendere un altro poco prima di ricevere ulteriori informazioni sul nuovo strumento. C’è grande attesa per la nuova feature che potrebbe esordire con la prossima versione Beta dell’applicazione.