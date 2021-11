Ballando con le Stelle, rivelazione sconvolgente: c’entra Maria De Filippi. la rivalità tra le due grandi regine del sabato è particolare

Tutti pensiamo che la domenica mattina, dalle 10 in poi, Maria De Filippi e Milly Carlucci in mezzo alle mille cose che devono fare diano un’occhiata alla tabella degli ascolti tv. Forse è così, ma di sicuro sappiamo cosa fa Queen Mary il sabato sera.

Tu sì que vales, almeno per le prossime due settimane che porteranno alla finale, sarà registrato. E così lei, a casa, si gode la sfida sulla pista di ‘Ballando con le Stelle‘. Sì, esattamente il programma rivale che per lei però è una compagnia piacevole come confermano due insospettabili.

La prima è Anna Pettinelli, una delle insegnanti di ‘Amici 21’ e che da anni lavora insieme a Maria. Ospite oggi a ‘La Vita in Diretta’, la conduttrice radiofonica ha confessato di essere tra gli spettatori di Ballando ogni settimana: “Vi guardo e mi emoziono. Se Maria lo sa? Ma certo che Maria lo sa… Mi piace perché viene tutto fuori, viene fuori la realtà”. La De Filippi lo sa bene e lo conferma anche Carolyn Smith : “Anche Maria guarda Ballando…”.

La De Filippi il sabato sera guarda #BallandoConLeStelle e Milly se la ride #LaVitaInDiretta pic.twitter.com/FCZb5dWl1U — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 12, 2021

Ballando con le Stelle, rivelazione sconvolgente: il vero sogno di Milly Carlucci

La diretta interessata non c’era, ma come al solito non confermerà e non smentirà. ma in compenso Milly Carlucci, che era in collegamento con il programma, si è fatta una grassa e compiaciuta risata perché dimostra che i suoi sforzi stanno ripagando. Per ora Ballando con l e Stelle ha sempre perso con Tu sì que vales, ma gli ascolti sono buoni, come non mai.

E poi un mese fa, nella conferenza stampa di presentazione del programma, la Carlucci era stata chiara sulla possibilità di avere come ballerini per una notte ospiti speciali. “Noi siamo apertissimi a Barbara D’Urso, Maria De Filippi, Gerry Scotti, ma non so se sia possibile”. Forse no, ma intanto qualcuno la guarda e la studia.