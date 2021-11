WhatsApp, milioni di utenti in pericolo: cosa sta accadendo

Nuovo pericolo per milioni di utenti su WhatsApp. Andiamo a vedere cosa sta succedendo e come difendersi dal nuovo attacco.

Una nuova truffa sta girando su WhatsApp e si tratta dell’ennesima catena che cita anche una nota catena di supermercati. Infatti un nuovo insidioso messaggio promette agli utenti un buono di ‘500 euro’ da spendere all’Esselunga. Ovviamente si tratta di una fake news che ha preso alla sprovvista anche l’inconsapevole catena di supermercati. Gli hacker in questa circostanza chiedono anche dei dati sensibili, che verranno consegnati dopo aver compilato un form.

Prorprio per questo motivo, Esselunga ha deciso di rilasciare una nota in cui comunica ai clienti: “Segnaliamo che negli ultimi giorni sono pervenute numerose segnalazioni circa la ricezione di messaggi che promettono falsi buoni spesa. Ti ricordiamo che l’invio di tali messaggi esula da ogni possibile forma di controllo da parte di Esselunga e che eventuali concorsi o operazioni a premi promossi da Esselunga vengono diffusi esclusivamente attraverso i canali ufficiali dell’azienda“.

Questa truffa, inoltre, non è nuova e girava già a Marzo 2021. Il messaggio del presunto buono spesa spesso coinvolge inconsapevoli colossi del mercato come Amazon, Adidas, Nike e tanti altri. Ovviamente per evitare di essere truffati i consigli sono sempre gli stessi ossia ignorare ed eliminare il messaggio, evitando quindi di cliccare accidentalmente sui link presenti.

WhatsApp, addio ad una funzione: sostituzione immediata

WhatsApp è pronta a dire addio alla sua versione web. Infatti al suo posto è pronta ad esordire la funzione multi-dispositivo. Aderire la beta è semplicissimo, infatti basterà eseguire i seguenti passaggi andando su Impostazioni > Dispositivi collegati > Beta multi-dispositivo. Giunti qui tutti gli utenti troveranno le informazioni essenziali della nuova funzione. I vantaggi ovviamente saranno molteplici.

Infatti il multi-dispositivo permette di usare WhatsApp su quattro dispositivi diversi senza che il telefono sia connesso a Internet. In precedenza con Web, Desktop o Portal era essenziale la connessione ad internet per il cellulare. Inoltre gli sviluppatori stanno testando anche il supporto per iPad, che dovrebbe arrivare al massimo tra qualche mese. Ogni numero potrà essere associato a cinque dispositivi diversi. Al momento sulla beta per Android 2.21.19.9, e sulla successiva 2.21.23.10, non è già più possibile abbandonare il programma.