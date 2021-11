GF Vip 6, un clamoroso ritorno all’orizzonte? L’indiscrezione

La redazione del GF Vip 6 starebbe preparando l’ingresso di un nuovo concorrente nella casa, che di fatto sarebbe un clamoroso ritorno. Scopri di chi si tratta e perchè adesso sarebbe davvero pronto.

Valeria Marini ha recentemente rivelato i motivi per cui si è dovuta operare con urgenza all’occhio. A causa di un foro maculare, stava rischiando di perdere completamente la vista da un occhio. Il problema di salute era venuto a galla dopo il reality Supervivientes, ma lei aveva sempre rimandato, sia per la paura dell’operazione che per gli impegni.

Dopo aver mandato ai suoi fan “baci stellari” dall’ospedale romano in cui ha subito l’intervento chirugico, Valeria Marini è subito tornata a casa. Adesso dovrà tenere la benda sull’occhio operato per una decina di giorni. Lei si è subito comprata un copriocchio con paiettes ed ha posato per l’intervista a Chi Magazine.

GF Vip 6, quando entrerà il nuovo concorrente?

Secondo Novella 2000, Valeria Marini potrebbe ben presto entrare a far parte di un nuovo programma. Dopo aver partecipato alla prima ed alla quarta edizione del GF Vip, potrebbe entrare di nuovo la casa del Grande Fratello. Del resto, il pubblico ha sempre mostrato di apprezzarla tantissimo per il suo comportamento ed il modo di relazionarsi con gli altri.

L’estensione fino a marzo 2020 del GF Vip 6 rende praticamente certi gli ingressi di nuovi inquilini. Secondo le indiscrezioni, potrebbero esserci degli ingressi già a partire da fine novembre, e poi 3 o 4 altri nuovi concorrenti del reality potrebbero entrare in prossimità delle vacanze di Natale.