Royal Family, Harry e Meghan di nuovo nell’occhio del ciclone: tutti indispettiti

Royal Family, Meghan tributo al principe Harry: americani indispettiti. La duchessa ha esaltato la figura del marito ma a qualcuno non è andato giù

Solitamente non siamo stati abituati a sentire Meghan Markle tessere le lodi del marito Harry in pubblico. I due vanno d’amore e d’accordo ma sono anche molto attenti alla loro privacy e al modo di vivere la relazione lontano dalle speculazione del gossip. Dopo aver convissuto con i tabloid inglesi per anni, sono stati costretti ad abituarsi ad un certo stile di vita e anche la fuga negli Stati Uniti non ha di certo cambiato le cose in tavola. La vita politica continua ad essere centrale nelle idee dei Sussex, soprattutto della Markle, che ha utilizzato il suo titolo reale per scrivere una lettera al Congresso Usa sul congedo parentale. La richiesta di affrontare la questione era firmata come duchessa, il che ha anche sviluppato alcune polemiche nell’opinione pubblica oltre oceano. Il tema familiare è da sempre uno degli aspetti su cui Meghan batte forte. La sua origine e le sue difficoltà in materia l’hanno toccata sin dall’infanzia e ora sa cosa significa avere davvero una famiglia unita. L’importanza della figura paterna e di un marito in grado di ricoprire il doppio ruolo, di sostegno e spirito guida.

Royal Family, Meghan tributo al principe Harry: un vero “uomo moderno”

La duchessa del Sussex ha anche parlato di come gli uomini debbano essere parte della conversazione quando si tratta di uguaglianza delle donne. Mentre discuteva del suo impegno per garantire un congedo equo retribuito per i genitori in tutti gli Stati Uniti, Meghan ha anche reso omaggio al principe Harry per essere un “uomo moderno” quando si tratta di crescere i propri figli e lavorare insieme. In molti, però, si sono sentiti chiamati in causa, visto il riferimento alla modernità del principe rispetto, secondo la duchessa, a molti altri stereotipi dell’uomo americano.

Parlando con Andrew Sorkin al DealBook Online Summit, la Markle ha parlato del congedo parentale retribuito.

“Penso che ci vogliano uomini forti e moderni, francamente per capire davvero che anche loro ne beneficiano. Il congedo parentale retribuito è molto importante. Non si tratta solo della mamma che è a casa, ma dell’intero nucleo familiare”. Meghan poi aggiunge: “Se sai che puoi avere quel tempo di qualità e non stai sacrificando il tuo lavoro, o che devi scegliere tra la tua famiglia e mettere il cibo in tavola, l’effetto a catena è enorme. Ma gli uomini devono farne parte”.