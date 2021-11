Super cena a casa di Mara Venier. Un’assenza però non passa inosservata e insospettisce i fan.

Pierpaolo Pretelli è un ragazzo amabile, intelligente e con tanto talento. Queste qualità sono state sempre evidenti agli occhi di tutti, ma forse Mara Venier ha scovato anche altro nell’ex gieffino. Difatti ha un senso innato dello spettacolo e il palcoscenico è un qualcosa che appartiene al suo corredo genetico.

Il legame tra i due si sta intensificando. Com’è noto a tutti, Mara Venier dopo aver visto il 31enne prima al Grande Fratello Vip e poi a Tale e Quale Show, non ha esitato un solo istante a farlo entrare a far parte del cast di Domenica In.

Mara Venier, super cena a casa: ma un’assenza scuote i fan – VIDEO

Il rapporto nato è bellissimo. Mara Venier per consolidare ulteriormente questa amicizia, ha invitato a casa sua Pierpaolo. Con lui erano presenti altre persone tra cui Alberto Matano, il conduttore de La vita in diretta, e la cugina veneziana di Mara.

Una bellissima serata alla quale però non ha preso parte Giulia Salemi. L’influencer italopersiana che dovrà condurre un programma su Sky, non era presente a casa di Mara. La fidanzata di Pierpaolo è rimasta a Milano per una cena con la madre Fariba Tehrani. Che tra la coppia ci sia qualche discrepanza? Ad oggi non risulta nulla di tutto ciò, ma il futuro potrebbe smentire tutto.