Kledi Kadiu, momento delicato in famiglia: ansia tra i fan – FOTO

Kledi Kadiu ha sposato nel 2018 l’insegnate di yoga e ballerina Charlotte Lazzari. Si sono trovati nel mondo dell’arte di cui entrambi sono attori fondamentali ed innamorati fino al matrimonio e la costruzione di una famiglia.

Da un po’ di anni, quello che siamo abituati a conoscere come maestro Kledi, non fa più parte del mondo di Amici di Maria De Filippi, ma continua a dedicarsi alla danza, in giro per l’Italia e nelle sue scuole di ballo. Tuttavia, al talent show non si può mai dire di no e, di tanto in tanto, torna a giudicare le sfide dei ballerini del programma.

Kledi Kadiu, la moglie sta affrontando un brutto periodo: la confessione

Senza filtri o montaggi, Charlotte ha deciso di postare questa foto sul suo profilo Instagram: “Mi sono scattata questa foto esattamente un mese fa. È una faccia stanca, preoccupata e abbattuta. Per ora mi fermo qui e vi prego di rispettare questa distanza senza chiedermi di più. Forse più avanti troverò il modo di raccontare ciò che ho vissuto”.

La moglie di Kledi ha voluto mandare un messaggio forte di unione: “Mi unisco a tutte le ragazze che ultimamente hanno deciso di mostrare la realtà sui social che troppo spesso sa di perfezione che illude e porta solo invidia, cattiveria e frustrazione. È bello mostrarsi sempre felici e sorridenti sui social ma siamo sicuri che sia la cosa giusta?”.