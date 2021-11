Happy Days, è morto storico attore della famosa serie televisiva: l’annuncio

Lutto nel mondo del cinema con la morte di Gavan O’Herlihy. Ha preso parte in numerosissime serie Tv tra cui Happy Days

Grande lutto nel mondo del cinema con la morte di Gavan O’Herlihy. L’attore, come annunciato dal giornale The Irish Echo, è venuto a mancare ai suoi affetti più cari all’età di 70 anni. Gavan O’Herlihy è apparso nella prima serie del seguitissimo telefilm Happy Days, nel ruolo di Chuck Cunningham, dove è riuscito a conquistare il cuore di un folto pubblico.

L’attore irlandese naturalizzato statunitense è nato a Dublino il 29 luglio del 1951 ed era figlio di dell’attore Dan O’Herlihy. Da giovane Gavan è stato tennista di buon livello ma trasferitosi nel 1973 a Los Angeles la sua passione per il cinema gli consentì di entrare nel cast di Happy Days.

Gavan O’Herlihy, si ricordano alcuni successi dell’attore irlandese naturalizzato statunitense

Gavan O’Herlihy dopo aver preso parte nella prima stagione della serie televisiva Happy Day, improvvisamente il suo personaggio uscì di scena senza una vera spiegazione. A partire dal 1978 sono stati numerosissimi i suoi successi al cinema, tra questi ricordiamo: A Wedding con la regia di Robert Alrman, Never Say Never Again diretto da Irvin Kershner, Superman 3, Willow diretto da Ron Howard, The Shooter, Top of the World diretto da Sidney J. Furie, e tanti altri.

Infine in Tv, dopo l’esperienza nella serie televisiva Happy Days, è approdato con Tales from the Crypt, Star Trek: Voyager e Midsomer Murders. Gavan O’Herlihy sia sul piccolo che sul grande schermo è stato apprezzatissimo per le sue interpretazioni, sia nel ruolo del cattivo che dell’eroe.