GF Vip 6, Francesca Cipriani la combina grossa: arriva subito un provvedimento?

Una frase poco carina con le telecamere sempre vigili del GF Vip 6, Francesca Cipriani l’ha combinata molto grossa

Prima volta che sono d’accordo con Katia e la Cipriani Il discorso di Soleil non sta né in cielo né in terra .

Cerchi di mettere in cattiva luce gli altri ma ti riesce male mi dispiace 🙄#gfvip pic.twitter.com/Ydb3NhDzP5 — 𝔽𝕣𝕒𝕟𝕔𝕖𝕤𝕔𝕒 (@frances06455734) November 10, 2021

Quello che sembrava essere un tranquillo pranzo nella Casa del Grande Fratello, in realtà, ha celato un discorso culturale molto più ampio e profondo che ha comportato, come giusto che sia, divergenze d’opinione.

LEGGI ANCHE > > > Amadeus lascia il pubblico a bocca aperta: “Non era mai successo prima”

NON PERDERTI > > > GF Vip 6, Aldo e Manuel: la scena che ha commosso il web – VIDEO

Tra i ragazzi della Casa non c’è stata una discussione, anzi, è stata una conversazione su un argomento molto importante e di una particolare delicatezza che Soleil ha voluto precisare. Le parole di Francesca Cipriani, però, non sono piaciute a tutti ed il web si è letteralmente diviso in due.

LEGGI ANCHE > > > GF Vip 6, particolare richiesta degli autori a Manuel Bortuzzo: nessuno lo immaginava

GF Vip 6, Francesca Cipriani e la cultura culinaria cinese

Durante il pranzo al Grande Fratello, Francesca Cipriani ha aspramente criticato la cultura culinaria cinese parlando dell’alimentazione che comprende anche animali domestici come cani e gatti. In particolare, la showgirl faceva riferimento ad un servizio visto a Le Iene che l’aveva particolarmente scossa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Mara Venier, super cena a casa: ma un’assenza scuote i fan – VIDEO

Ad intervenire è stata Soleil Sorge che ha fatto una giusta osservazione: “A me dispiace, quando si toccano altre culture mi infastidiscono, ma si tratta appunto di cultura. Qui non facciamo di meglio con mucche e carne varia, quindi…”.