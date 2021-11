GF Vip 6, drammatico annuncio: “Ho iniziato ad odiarmi” – VIDEO

Una delle concorrenti della casa si è lasciata ad una confessione che ha lasciato tutti i presenti a bocca aperta

Brava Jessica 👏🏻👏🏻👏🏻spiegalo bene che qui molte persone non capiscono ancora. #gfvip pic.twitter.com/45JGErCYdV — 𝔽𝕣𝕒𝕟𝕔𝕖𝕤𝕔𝕒 (@frances06455734) November 10, 2021

Una serata di confessioni per Jessica Selassié che ha raccontato della sua sofferenza comodamente seduta nella sauna del GF Vip 6 ed in compagnia di altri coinquilini, tra cui Alex Belli che ha risposto al suo racconto.

In particolare, la Principessa ha confessato: “È tutto legato alla celiaca che può portare ad una marea di roba, come il diabete di tipo 2; ho problemi alla tiroide, alle ovaie e la gente che ti vede un po’ più robusta pensa che tu sia una che sta sul divano e che mangia dalla mattina alla sera e tu sai che non è così”.

GF Vip 6, Jessica Selassié si lascia ad un duro sfogo

Jessica Selassié ha raccontato un male che più di tutti la affligge: le critiche social. Qualcosa di cui soffrono anche gli altri coinquilini della casa: “Ci rimanevo malissimo. Per un’estate intera non ho indossato né shorts né costumi, in mare ed in piscina non mi spogliavo, nonostante non fossi chissà cosa. I commenti che cancellavo mi facevano vedere difetti che non avevo e sono arrivata ad odiare il mio corpo. Gli insulti gratuiti possono rovinare le persone”.

È stato a questo punto che Alex Belli ha risposto: “Dobbiamo difenderci da queste cose”. Le critiche social per i personaggi famosi sono una piaga che affligge tanti.