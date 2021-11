GF Vip 6, oltre al bacio scatta una confessione: “Penso che mi ritirerò”

Bacio e confessioni al GF Vip 6. Concorrente rivela: “Più che divertirmi non so che fare qui dentro”. Pubblico sorpreso

Alex Belli torna al centro dell’attenzione nella casa del Grande Fratello Vip. L’attore di Vivere nel corso di un gioco, il GF Game Night, ha baciato il collega Davide Silvestri. A far scatenare il popolo del web, però, sono state alcune confessioni che Davide avrebbe fatto ad Alex prima dell’incontro ravvicinato.

Sul bigliettino destinato a Belli c’era scritto: “Dovrai limonare per 30 secondi con qualcuno della tua squadra”. L’attore in modo scherzoso ha subito richiamato Silvestri all’attenzione: “Vieni qua, dai! Da tanto volevamo dirvi il nostro segreto di Pulcinella“. Inutile dirvi il seguito, ma passiamo subito al segreto svelato dal 40enne milanese ad Alex.

Davide Silvestri e la confessione al GF Vip 6: “Penso che mi ritirerò”

Prima di arrivare all’esilarante bacio che ha fatto tanto divertire nella casa del GF Vip 6, soprattutto per il modo in cui è stato proposto da Alex a Davide, quest’ultimo aveva fatto una confessione al suo collega. Il 40enne milanese avrebbe deciso di lasciare nuovamente il mondo dello spettacolo.

Queste le parole di Davide, riportate da Biccy: “Qua devo dire che sto bene e ragiono tanto. Fare l’attore mi diverte e mi piace davvero. Però se penso a quello che ho passato anni fa sono proprio felicissimo di aver fatto altro“. Difatti, alcuni anni fa l’attore e aiuto regista aveva lasciato il mondo dello spettacolo per dedicarsi ad altro. Oggi che è tornato in Tv, però, starebbe nuovamente maturando d’idea di mollare tutto.

“Non è che dico: ‘Cavolo quanto mi manca fare l’attore, come vorrei tornare a recitare’. Anzi, ti confesso che penso che mi ritirerò un’altra volta come è già successo”. Dunque, con molta probabilità, dopo il GF Vip 6 Davide lascerà di nuovo il mondo dello spettacolo. “Sono orgoglioso e fiero del percorso che ho fatto nella mia vita. Qui ad esempio faccio fatica a stare alle dinamiche. Forse perché non ho creato storie d’amore. Più che divertirmi non so che fare qui dentro”, ha confessato l’attore ad Alex Belli.