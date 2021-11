Charlene di Monaco, retroscena sconvolgente sulle sue condizioni di salute: cos’è successo in questo difficile periodo. La moglie del Principe Alberto è tornata da poco nel Principato

La storia di Charlene di Monaco è al centro del gossip internazionale ormai da mesi. Per l’esattezza da otto mesi la principessa non tornava nel Principato, cosa avvenuta proprio pochi giorni fa. Durante questo lungo periodo di “esilio”, l’ex modella è rimasta in Sud Africa per motivi di salute. Una lontananza dai figli Jacques e Gabriella e dal Principe Alberto che l’avrebbe profondamente addolorata. Secondo un’inchiesta del settimanale francese “Voici”, però, la storia non sarebbe stata raccontata per com’è in realtà.

Alla base di questo forzato periodo lontano da casa ci sarebbero stati dei profondi problemi psichici. Le fonti ufficiali avevano parlato di un intervento al seno mascellare che le avrebbe causato un’infezione otorinolaringoiatrica, tale da costringerla a rimanere nella sua terra natale a lungo. L’ex nuotatrice, infatti, sarebbe finita per essere dipendente da un cocktail di sonniferi e antidolorifici. I farmaci sarebbero un modo per fuggire dalle pressioni della realtà, ma l’avrebbero resa psichicamente instabile.

Charlene di Monaco, retroscena sconvolgente sulle sue condizioni di salute: in Sud Africa per disintossicarsi

“Voici” riporta addirittura notizie di crisi mentali fuori controllo, con tanto di attacchi d’ira. Anche la sua assistente personale sarebbe stata aggredita fisicamente, con l’intervento di una delle guardie del corpo. In più, il look dei capelli rasati con cui si era presentata in pubblico qualche tempo fa, era dovuto proprio ad uno sfogo personale, che l’aveva portata a tagliarsi con le forbici tutta la chioma, ferendosi anche il volto.

Dopo una lunga disintossicazione nell’isolato Thanda Private Game Reserve, adesso Charlene sembra stare meglio e il ritorno nel Principato potrebbe essere la conclusione di questa storia. La speranza è che la famiglia reale torni ad essere unita, come immortalato sul profilo Instagram.