Ballando con le Stelle, concorrente rivela il suo dramma familiare: fan commossi

Un concorrente di Ballando con le Stelle ha rivelato un dramma familiare per cui ha sofferto per tutta la vita e che riguarda il padre. Ecco di chi si tratta e come ha cercato di superare questa ferita profonda.

Sabrina Salerno è apparsa davvero divertita sul palco di Ballando con le Stelle, nonostante la polemica per il voto insoddisfacente dato da Selvaggia Lucarelli. La showgirl ha anche rivelato di sentirsi compresa dal suo insegnante di ballo Samuel Peron, da cui si sente completamente compresa ed accettata.

In una recente intervista, però, Sabrina Salerno non ha potuto fare a meno di aprirsi e raccontare le sue difficoltà nella relazione con gli altri. Come ha spiegato, infatti, i rapporti che si ha con i genitori, soprattutto da piccoli, si riflettono sul comportamento che una persona avrà per il resto della sua vita.

Ballando con le Stelle, il problema del padre di Sabrina

Sabrina Salerno, putroppo, ha avuto un padre che è stato sempre assente. Ha raccontato di aver visto il papà per la prima volta a dodici anni, solo perchè lo aveva cercato lei. La sua sofferenza deriva dalla consapevolezza che il genitore era completamente disinteressato a lei, e quindi preferiva non prendersi alcuna cura della figlia.

La soubrette ha anche raccontato che ad un certo punto è stata contattata da una signora, che aveva il dubbio fossero sorelle. Effettivamente aveva ragione: Sabrina Salerno lo ignorava completamente, ma suo padre aveva avuto un’altra figlia. È comunque eternamente grata a suo marito che le è sempre stato vicino, anche nei momenti bui.

Ecco un video di Ballando con le Stelle in cui si vede l’affiatamento di Sabrina Salerno ed il suo insegnante di ballo Samuel Peron: