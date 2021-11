Ancelotti può lasciare il Real Madrid per una nuova panchina: destinazione assurda

Ancelotti, può lasciare il Real Madrid per una nuova panchina: tifosi stupiti. Il suo ritorno in Spagna per ora è piuttosto soddisfacente

Il ritorno di Carlo Ancelotti al Real Madrid ha sorpreso tutti. Dopo l’esperienza non brillantissima con l’Everton e il fallimento a Napoli, in pochi avrebbero ipotizzato per lui un futuro su una panchina tra le più prestigiose al mondo. Florentino Perez nutre ancora una sorta di riconoscenza per la conquista storica della ‘Decima’ nel 2014, a Lisbona contro l’Atletico Madrid. Questo avvio di stagione sta dando ragione al presidente dei Blancos visto che il Real è secondo a meno 1 dalla Real Sociedad. In Champions le cose sembrano andare per il meglio, con il primo posto nel girone davanti all’Inter. alcuni giocatori sono stati rivalutati dall’arrivo dell’ex tecnico del Milan, come Asensio e Casemiro. Altri hanno compiuto il definitivo salto di qualità, come Vinicius. Benzema si sta confermando al top a livello europeo e Ancelotti stravede per lui.

LEGGI ANCHE >>> Cristiano Ronaldo, addio immediato al Manchester United: c’è una nuova squadra

LEGGI ANCHE >>> Ibrahimovic, la decisione sul futuro spiazza i tifosi: sono tutti senza parole!

Ancelotti, può lasciare il Real Madrid per una nuova panchina: la suggestione della nazionale colombiana

Uno dei suoi ‘soldati più fidati’ della precedente esperienza madridista era James Rodriguez. Parlando al programma di ESPN F360 con Tino Asprilla, Ancelotti ha toccato anche l’argomento del campione colombiano: “James ha fatto bene ad andare in Qatar? Che domanda, non lo so. Penso che l’importante per lui sia giocare, che possa mostrare le sue qualità. Falcao? Sta facendo molto bene nel Rayo, sta segnando e sembra un giocatore in buone condizioni fisiche e mentali”.

Poi si è soffermato sulla finale di Coppa Intercontinentale contro l’Atlético Nacional nel 1989, giocata proprio contro Asprilla: “Ho un ricordo molto vivo, era una squadra molto difficile da affrontare, con un grande allenatore come Francisco Maturana. Fu una partita molto difficile che abbiamo vinto all’ultimo minuto dei tempi supplementari”. La vera indiscrezione è quella che riguarda il suo futuro in panchina, proprio alla guida della nazionale colombiana.

“Allenare la Colombia? Mi piace lavorare con i club, giorno per giorno. Non credo che accadrà”. In futuro però non si sa mai.